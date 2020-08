Pátým dnem pestrého programu jsme úspěšně zakončili Festival židovské kultury Ha-Makom Holešov 2020. Už neodmyslitelně k festivalu patří Big Band Josefa Hájka, který se představuje tradičně s krásným hudebním aranžmá. Tentokrát skvělé hudebníky doplnila Zuzana Lapčíková, která usedla za cimbál a chopila se také mikrofonu. Moderátorským slovem ji potom doplnil Josef Vaverka. Koncert Big Bandu Josefa Hájka nás provedl cestou od židovských písní po swing, od cimbálu k Big bandu. Poté byly představeny a nabídnuty k ochutnávce výrobky společnosti Rudolf Jelínek, která je hlavním partnerem festivalu.

Sobotním programem vyvrcholil Festival židovské kultury 2020. | Foto: Hana Helsnerová

Odpoledne už se neslo v duchu židovských tanců. Zájemci měli možnost se základy těchto tanců naučit pod vedením úžasné taneční skupiny RUT Prostějov. Velmi nás těší, že je rok od roku kruh tanečníků na náměstí větší a větší. Byla to nádherná podívaná. Tato úspěšná taneční skupina se představila také při festivalovém večeru pod hvězdami, tentokrát už s kompletním dech beroucím vystoupením. Došlo také na vzpomínání. Kapela RUT se letos v Holešově představila už pošestnácté, vedoucí souboru Eva Štefková přiznala, že se do Holešova velmi rádi vracejí, a že je pro ně Holešov specifický v tom, že v něm zažili mnohá „poprvé“. Také letos proběhlo jedno „poprvé“, a to představení nové choreografie. Vzpomínky mimo jiné zabloudily i na samé počátky festivalu a k osobnosti Jiřího Richtera, díky kterému tato spolupráce vznikla.