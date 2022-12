Sníh krásně zasypal i Zdounky

Sníh v posledních dnech zasypal celý Zlínský kraj. A nejinak tomu bylo také ve Zdounkách. Zatímco děti měly radost, dospěláci se museli pustit do uklízení cest či chodníků. "Kdyby sníh vydržel i přímo na Štedrý den, bylo by to krásné," říká Jitka Šefčíková, které děkujeme za snímky.

Sněhová nadílka ve Zdounkách, rok 2022. | Foto: Jitka Šefčíková