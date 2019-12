Skauti střediska MS Kroměříž 3. oddíl o tomto víkendu pořádali již tradiční vánočně laděnou výpravu s přespáním. Pro letošní rok jsme si vybrali k této akci Sokolský dům v Šelešovicích.

Skauti střediska MS Kroměříž ze 3. oddílu prožili v Šelešovicích MikVan 2019. | Foto: Michaela Svobodová

Celé to začalo v sobotu 7. prosince odpoledne na vlakovém nádraží, kde jsme zamávali rodičům a vyrazili hledat Mikuláše s čertem a andělem. Moudrý Mikuláš přečetl z posvátné knihy pochvaly i prohřešky. Pak nás odměnil drobnými sladkostmi. Jak tiše přišel se svou družinou, tak i odešel. Pak jsme se připravili na slavnostní večeři ve štědrovečerním duchu a rozdali si dárky. S naším MikVanem nás již 8 let pojí jedna tradice. Nedáváme si žádná předsevzetí, ale píšeme dopis svému o rok staršímu já. Je krásné si přečíst po roce, po čem jsme toužili a zda se nám to splnilo.