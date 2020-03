Sobotní odpoledne v Postoupkách dne 22. 2. 2020 patřilo dětem, které měly možnost si užít spoustu her a zábavy v místní sokolovně, kde pro ně byl připraven bohatý program.

Šibřinkové odpoledne v Postoupkách. Děti bavil nejen Pat a Mat | Foto: Alena Dočkalová

Tradiční šibřinkové odpoledne, které zde má dlouholetou tradici, začalo pohádkovou scénkou. Děti nejprve přijel přivítat Večerníček, který dětem zamával čepičkou, když v tom se mu porouchalo jeho autíčko. Na pomoc mu přispěchali pohádkoví kamarádi Pat a Mat a začali svým osobitým způsobem autíčko opravovat. Chvílemi to vypadalo, že se jim to podaří a vozidlo nastartují, ale nešikům, kteří děti bavili svou nemotorností, se to nepovedlo. Večerníček byl nejdříve smutný, ale nakonec byl rád, že mu na cestu za hodnými dětmi dali koloběžku.