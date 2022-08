Prázdniny na koni. Děvčata si vyzkoušela hřebelcování či osedlání koně

Tréninky byly trenéry nachystány tak, aby děti rodičům a trenérům ukázaly, co se za sezónu všechno naučily, a současně s tím si rodiče vyzkoušeli absolvovat celou tréninkovou jednotku s nimi a pocítili, co vše je skryto za jedním tréninkem. Po rozcvičení všech účastníků tréninku (a tím pádem i výborné přípravě k co nejlepším výkonům, ale současně i ochraně proti nežádoucímu zranění) následovaly fotbalové dovednostní soutěže dětí proti rodičům. Zapálení všech do soutěží bylo přímo vzorové a rodiče ani děti nedali jeden druhému nic zadarmo. Ať už se jednalo o slalomovou dráhu s podlézáním, nebo klasické trakaře, či střelbu na branku na určený cíl a zvláště závěrečný fotbálek rodičů proti dětem, každý udělal maximum pro vítězství svého týmu. Odměnou všem byl neskutečně krásně strávený čas rodičů s dětmi a hlavně krásný sportovní zážitek pro všechny.

VIDEA, FOTO: Starý Hrozenkov si podmanil Čechomor společně s Kandráčovci

Po závěrečném tréninku pak proběhlo vyhodnocení fotbalové sezóny 2021/2022. Trenéři vyhodnotili, co vše se děti za sezónu naučily, jakým způsobem proběhly jednotlivé fotbalové soutěže pod záštitou FAČR a také s jakým výsledkem našich týmů.

Nakonec byli všichni hráči odměněni drobnými předměty i sladkostmi a také společnými fotkami jednotlivých týmů, jež jim budou připomínat jejich kamarády z fotbalového ročníku 2021/2022. Na úplný závěr trenéři dětem bouchli „dětské šampáňo“ a děti rodičům předvedly ukázku vítězného pokřiku mládežnických týmů SFK ELKO Holešov.

Závěrem je nutné poděkovat všem rodičům za to, že vedou děti ke sportu, trenérům za ochotu předat své zkušenosti dalším generacím a také vedení klubu za podporu a výborné podmínky, které jsou pro mládež v Holešově vytvořeny.

Trenéři mládeže SFK ELKO Holešov