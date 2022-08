S koncem prázdnin se blíží konec muzejních výstav ve Zlíně. Užijte si je ještě

S koncem prázdnin se Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně rozloučí hned se třemi výstavami, které tu aktuálně nabízí. V neděli 28. srpna 2022 tak budou mít návštěvníci poslední příležitost vidět výtvarné práce hendikepovaných výtvarníků ve výstavě RUKA NE, TO DUŠE MALUJE, která je začleněna do expozice Princip Baťa. Na sedm desítek krajinomaleb, portrétů, zátiší či obrázků s přírodní tematikou dokládá neuvěřitelnou píli a odhodláni autorů, kterým osud odepřel možnost vzít do ruky nástroj a tvořit.

S koncem prázdnin se blíží konec muzejních výstav. | Foto: Silvie Lečíková