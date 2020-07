Ačkoli bude Městská knihovna Holešov z důvodu plánované revize fondu od 3. do 15. srpna 2020 uzavřena, našim službám „neutečete“ ani při prázdninových výletech nebo cestách na koupaliště. Stejně jako v loňském roce jsme pro vás připravili takzvané Léto s knihou, tedy regál plný knih a časopisů, který je od začátku prázdnin umístěn na Zámeckém koupališti a je pravidelně doplňován.

S knihovnou na cesty i k vodě. | Foto: Městská knihovna Holešov

Stejnou nabídku pro vás máme i na vlakovém nádraží, kde je regál s knihami umístěn v rámci projektu Kniha do vlaku. Princip „půjčování“ je na obou místech stejný: vyberete si knihu nebo časopis a poté, co si ji přečtete, vraťte ji do podobného regálu, třeba v cílové stanici, případně si knihu ponechte. A cíl obou aktivit? Ten je také totožný: Zpříjemnit vám cestování nebo pobyt u vody a ukrátit případnou dlouhou chvíli. Žádné poplatky, žádné upomínky, jen radost z četby.