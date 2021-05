Růžový parčík tvoří tři lavičky, stejný počet elegantních železných konstrukcí a záhony růží, jak popínavých, tak keříkových. Vybudován byl po etapách. Zásadní se podařilo uskutečnit v roce 2017, kdy byly provedeny terénní úpravy a mlatové chodníky, a v roce 2018, tehdy došlo k osazení laviček, umístění konstrukcí na růže a provedení výsadby květin. „Když sečteme všechny náklady, dostaneme se k částce nepatrně převyšující půl milionu korun. Za tyto peníze se nám, alespoň dle mého názoru i mnohých dalších které dostávám, podařilo v našem městě vybudovat další příjemné místo. Osobně se těším, až zde zažiji svatbu,“ sdělil hulínský starosta Roman Hoza, který je jedním ze šesti zastupitelů města pověřených oddáváním.

První svatba se měla v Růžovém parčíku uskutečnit už v loňském roce. „Snoubenci ale nakonec změnili plány, kvůli omezením souvisejícím s pandemií koronaviru. I na letošní rok je do Růžového parčíku obřad naplánován, a to na srpen. Všichni doufáme, že tentokrát to vyjde,“ prohlásila Vladimíra Obdržálková, vedoucí Odboru vnitřních věcí a matrikářka Městského úřadu v Hulíně.

Zdeněk Dvořák, Městský úřad Hulín