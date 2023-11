V pravidelné rubrice zveřejňujeme jména těch, kteří navždy opustili své blízké. Zarmouceným rodinám a přátelům vyslovujeme upřímnou soustrast.

Rozloučili jsme se ve Zlínském kraji. | Video: Deník/Kateřina Součková

KROMĚŘÍŽSKO

Ing. Antonín Ševčík, 85 let, Bystřice pod Hostýnem

Zdenka Čtvrtková, 84 let, Rychlov

Vlasta Dostálová, 89 let, Bystřice pod Hostýnem

Ludmila Janečková, 192 let, Brusné

MUDr. Božena Janováčová, 100 let, Bystřice pod Hostýnem

Marie Tomková, 86 let, Vítonice

Lucia Zdražilová, 37 let, Rusava

Lenka Pokorná, 61 let, Bystřice pod Hostýnem

Ladislav Kachman, 60 let, Kyselovice

Milan Hrča, 86 let, Kroměříž

Mlada Akubžanová, roz. Linková, 83 let, Kroměříž

Jaroslav Večerka, 79 let

Stanislav David, 30 let, Kroměříž

Vlasta Kašparová, 91 let, Kroměříž

Petr Hebký, 73 let, Kroměříž

Vladimír Lučan, 76 let, Kroměříž

VALAŠSKO

Marie Sívková, 68 let, Brumov-Bylnice

Žofie Konečná, 91 let, Brumov

Marie Lysáčková, 93 let, Sidonie

Anna Lišková, 66 let, Valašské Klobouky

Alois Cigánek, 87 let, Valašské Klobouky

JUDr. Jaroslav Piner, 87 let, Brumov-Bylnice

Jaroslav Tyrlík, 86 let, Karviná

SLOVÁCKO

Josef Mlýnek, 77 let, Uherský Brod

Milena Lošťáková, 91 let, Nivnice

Františka Šašinková, 75 let, Rudice

Jiřina Handlová, 82 let, Uherský Brod

Milan Ševčík, 71 let, Uherský Brod

ZLÍNSKO

Ivan Zdeněk, r. 1964, Zlín

Opálková Dagmar, r. 1931, Zlín

Janečková Helena, r. 1927, Zlín - Mladcová

Šustrová Věra, r. 1944, Lukov

Chomik Jozef, r. 1952, Zlín

Binka Libor, r. 1953, Lípa

Nevola Lukáš, r. 1992, Veselá

Vyoralová Růžena, r. 1942, Tečovice

Hefka Vlastimil, r. 1949, Lípa

Bezručová Miroslava, r. 1939, Zlín

Lučan Vladimír, r. 1944, Slušovice,

Minaříková Libuše, r. 1957, Zlín

Holínková Drahomíra, r. 1927, Zlín

Ivan Zdeněk, r. 1964, Zlín

Opálková Dagmar, r. 1931, Zlín

Janečková Helena, r. 1927, Zlín - Mladcová

Bednařík Roman, r. 1967, Hrobice

Blaháková Zdeňka, r. 1932, Zlín

Becková Eva, r. 1938, Zlín

Valtr Jaroslav, r. 1931, Zlín

Štacha Jan, r. 1938, Lípa

Burešová Miloslava, r. 1959, Zlín - Kostelec

Plšková Věra, r. 1941, Zlín - Štípa

Sládková Marie, r. 1946, Ostrata

Sekula Jan, r. 1933, Želechovice nad Dřevnicí

Snášel Oldřich, r. 1939, Zlín

Skácel Miroslav, r. 1953, Bojkovice

Smolka Radomír, r. 1949, Zlín

Pavelka František, r. 1942, Fryšták

Tomancová Anna, r. 1932, Zlín

Hirková Františka, r. 1935, Zlín

Mazáč Petr, r. 1958, Zlín

Šikula Radomír, r. 1935, Zlín

Březáková Eva, r. 1937, Zlín

Holá Eva, r. 1946, Zlín - Příluky

Křeková Zdeňka, r. 1947, Luhačovice

Nedbálková Marie, r. 1945, Zlín

Gallová Helena, r. 1935, Zlín - Kudlov

Strnadová Zdenka, r. 1951, Březnice

Kopecká Božena, r. 1942, Ublo