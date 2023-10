V pravidelné rubrice zveřejňujeme jména těch, kteří navždy opustili své blízké. Zarmouceným rodinám a přátelům vyslovujeme upřímnou soustrast.

Rozloučili jsme se ve Zlínském kraji. | Video: Deník/Kateřina Součková

KROMĚŘÍŽSKO

Antonín Zona r.1947 Zdounky

Břetislav Šustek r.1952 Kroměříž

Josef Potočný r.1949 Bařice-Velké Těšany

Luděk Pelčák r.1965 Chrášťany

Antonín Ceniga r.1949 Kvasice

Rudolf Buřval, r.1951, Chropyně

Marie Fusková, r.1933, Kroměříž

Karel Žůrek, r.1945, Zlobice

František Knedla, r.1935, Podhradní Lhota

Marie Nečacká, r.1938, Hlinsko pod Hostýnem

Marie Vinklárková, r.1955, Rajnochovice

Milada Čechová, r.1936, Brno

Alois Zdráhala, r.1941, Libosváry

Marie Měrková, r.1926, Bystřice pod Hostýnem

VALAŠSKO

Marie Saňáková, Šanov, 57 let

Anna Morbitzerová, Újezd, 76 let

Alois Mudrák, Kobylí (rodák z Lipové), 52 let

Marie Petrášová, Rudimov, 87 let

Anežka Kaupová, Slavičín, 87 let

Marie Greschnerová, Lipová, 89 let

Libor Chromík, Francova Lhota, 60 let

Jan Timotej Strýček, 74 let

Milena Barbořáková, roz. Sváčková, Podolí, 66 let

Josef Kulišťák, Rožnov pod Radhoštěm, 83 let

Miroslav Surovec, Francova Lhota, 92 let

Valter Zepřalka, 92 let

František Vrána, Vigantice, 76 let

Pavel Riedl, Vsetín, 74 let

Jana Gattermayerová, 73 let

Tomáš Vaculík, 46 let

Vlasta Jakešová, Vsetín, 72 let

Františka Kutačová, Vsetín, 92 let

Marie Machalová, Hošťálková, 83 let

Jan Danibelík, Valašské Meziříčí, 71 let

Petr Michalík, Valašské Meziříčí, 70 let

Jaroslav Hajdík, Vsetín, 90 let

Mgr. František Orság, Karolinka, 75 let

Ivana Slepičková, Vsetín, 59 let

Ernest Tököly, Valašské Meziříčí, 83 let

Vladimír Gajdoš, Valašské Meziříčí, 70 let

Josef Machů, Bystřička, 90 let

Věra Hanáková, Lužná, 63 let

Jiří Hablovič, 79 let

SLOVÁCKO

Dušan Králík, Uherský Brod, 51 let

Jan Míša, Staré Město, 83 let

Ludvík Šimčák, Babice, 80 let

Alena Nováková, Staré Město, 83 let

David Jurásek, Staré Město, 47 let

Emilie Horáková, Buchlovice, 86 let

Vlastimil Němeček, Staré Město, 69 let

Marie Henzlová, Mařatice, 88 let

Jiří Polášek, Bílovice, 47 let

ZLÍNSKO

Lisová Martina, 1967, Zlín

Nožička Milan, 1964, Ostrava - Zábřeh

Kydala Břetislav, 1935, Zlín

Kusák Jaroslav, 1942, Zlín

Mališková Pavla, 1954, Brno

Strnadová Zdenka, 1951, Březnice

Kopecká Božena, 1942, Ublo

Maláč Jiří, 1938, Zlín

Pokorný Antonín, 1944, Zlín

Náčin Stanislav, 1960, Zlín

Bobál Pavel, 1948, Zlín

Stavěla Václav, 1945, Zlín

Růžička Zdeněk, 1971, Otrokovice-Kvítkovice

Podrazil Miroslav, 1941, Otrokovice

Bednaříková Jana, 1967, Zlín - Štípa

Brablc Pavel, 1953, Zlín

Postava Bohumil, 1955, Malenovice