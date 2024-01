V pravidelné rubrice zveřejňujeme jména těch, kteří navždy opustili své blízké. Zarmouceným rodinám a přátelům vyslovujeme upřímnou soustrast.

Rozloučili jsme se ve Zlínském kraji. | Video: Deník/Kateřina Součková

KROMĚŘÍŽSKO

Marek Novák, r.1966, Chropyně

Vlasta Šťastníková, r.1934, Soběsuky

Zdeňka Daňková, r.1957, Kroměříž

Vladimír Pospíšil, r.1949, Kvasice

Jana Malenovská, r.1945, Kvasice

Bohumil Kucián, r.1943, Kroměříž

Libuše Švančárková, r.1935, Kroměříž

Ludmila Fraňková, r.1931, Žalkovice

Veronika Bímová, r.1942, Lubná

Walter Tauber, 1936, Bystřice pod Hostýnem

Jiří Janda, 1962, Hranice

Vladimír Soškola, 1950, Bystřice pod Hostýnem

Zdeněk Neradil, 1939, Bystřice pod Hostýnem

Ludmila Tomečková, 1938, Všechovice

Inocenc Dvorník, 1949, Blazice

Zdenka Žůrková, 1948, Bystřice pod Hostýnem

Vladimíra Kučerová, 1953, Chvalčov

Lubomír Talaš, 1942, Bystřice pod Hostýnem

Stanislava Bahounková, 1961, Slavkov pod Hostýnem

VALAŠSKO

Vladimír Maňas, Valašské Meziříčí, 76 let

Drahomíra Sívková, Huslenky, 93 let

Alena Tabarová, Vsetín, 66 let

František, Halouzka, Francova Lhota, 62 let

Ludmila Plachtovičová, Vsetín, 83 let

Jaromír Mikuš, Vsetín, 59 let

Helena Mynaříková, Vsetín, 76 let

Josef Čuba, Poličná, 81 let

Anna Stodůlková, Valašské Meziříčí, 84 let

Vladimír Kudělka, Valašské Meziříčí, 63 let

Marie Pernická, Valašské Meziříčí, 92 let

Ludvík Kubíček, Valašské Meziříčí, 78 let

Milan Bořuta, Liptál, 67 let

Alois Homolka, Vsetín, 92 let

Václav Herman, Hutisko-Solanec, 76 let

Jaroslav Bubeník, Vsetín, 75 let

Milan Hromada, Hovězí, 64 let

Marie Machálková, Halenkov, 94 let

MUDr. Věra Chytilová, Vsetín, 83 let

Alena Uhříková, Vsetín, 78 let

Jaroslav Šťastný, Hošťálková, 52 let

Josef Gargulák, Hošťálková, 72 let

Marie Juráňová, Pozděchov, 87 let

Petr Babica, Vsetín, 66 let



SLOVÁCKO

Františka Novosadová, Havřice, † 11.1.2024, 88 let

Božena Matyásková, roz. Šimková, Tábor, † 5. 1. 2024, 86 let

Marie Krahulová, Uherský Brod, † 2. 1. 2024, 74 let

Josef Obdržálek, Uherský Brod, † 1. 1. 2024, 78 let

Marie Mlýnková, Nedakonice, 76 let

Ludmila Foltýnková, Buchlovice, 90 let

Hana Křiváková, Mařatice, 66 let

Jindřiška Junášková, Buchlovice, 88 let

Marie Hánová, Staré Město, 82 let

Věra Gálová, Staré Město, 92 let

Petr Kraváček, Jalubí, 80 let

Jarmila Švecová, Babice, 80 let

Hana Doležalová, Babice, 75 let

Zdeněk, Předložil, Jankovice, 67 let

Miroslav Hrotek, Mařatice, 79 let

Anna Čevelová, Babice, 75 let

Ing. Ladislav Obdržálek, Ph.D., MBA, Traplice, 44 let

Zdeněk Vrábel, Buchlovice, 29 let

Vlasta Andrýsková, Staré Město, 69 let

František Hráček, Staré Město, 93 let

Msrie Miklíčková, Kunovice, 90 let

ZLÍNSKO

Dýšek Vladimír, 1935, Zlín

Juřičková Vlasta, 1948, Otrokovice

Smolková Jaroslava, 1935, Malenovice

Jurčák Jan, 1946, Zlín

Mgr. Vetešník Oldřich, 1942, Zlín

Jantula Jindřich, 1953, Rusava

Vyoral Jindřich, 1945, Otrokovice

Fruněk Bohumír, 1946, Zlín - Mladcová

Mikeštík Alois, 1944, Zlín

Pešica Josef, 1945, Zlín

Lošáková Jarmila, 1943, Zádveřice - Raková

Jaroslav Jordán, Luhačovice, † 08.01.2024, 86 let

Cyrila (Cecílie) Molnárová, Sidonie, † 29. 12. 2023, 89 let

Josef Sucháček, Lačnov, † 19. 12. 2023, 86 let

Marie Naňáková, Valašské Klobouky, † 3. 1. 2024, 88 let

Jiřina Beňová, Valašské Klobouky, 5. 1. 2024, 67 let

František Havelka, Lideško, † 7. 1. 2024, 71 let

František Bačo, Brumov - Bylnice, 31. 12. 2023, 81 let

Edmund Růžička, Brumov - Bylnice, 26. 12. 2023, 85 let

František Lysáček, Brumov - Bylnice, 25. 12. 2023, 86 let