Nadšení běžci se tak mohli v termínu od 6. 2. do 27. 2. vydat na trať závodu, který je už tradičně takovým zahajovacím závodem každého běžeckého roku. Trať není jednoduchá, únorové meteorologické podmínky bývají neúprosné, ani to však neodrazuje běžce od postavení se na start. Letos tedy každý samostatně, ale i to se počítá.

Po doběhnutí závodníci odeslali svůj čas virtuálně do výsledkové listiny a medaili si mohli vyzvednout v prodejně běžeckých potřeb přímo v Prusinovicích. Ve vymezeném termínu vyběhlo do terénu našeho regionu téměř 300 závodníků, což je samo o sobě neuvěřitelné číslo. „Pokud by se navíc sečetly všechny absolvované pokusy, tak by to byla určitě rekordní účast,“ podotýká s úsměvem ředitel závodu Ondřej Němec. Je jisté, že tento závod již má vybudovanou krásnou tradici a svou roli sehrála také určitá míra anonymity, kdy se na start závodu postavili i ti, kteří by se za normálních okolností styděli a nevyběhli by.

Virtuální 28. ročník vyhráli Tomáš Navrátil z AK Kroměříž, který běžel celkem 3x a v druhém pokusu dosáhl času 34:27, v ženách kralovala Petra Kamínková za Svatého Kopečka, svůj start si nechala na poslední den a zaběhla 38:58, Rohálovskou 10 vyhrála již počtrnácté. Rekordmanem se stal Martin Koplík, který využil všech možností a „Rohálovku“ si letos zaběhl celkem 10x! Ženou rekordmankou je potom Markéta Ležáková, která odstartovala ihned 6. února, 2 min. po půlnoci a byla tak první závodnicí. „Docela nás tím šokovala, za svůj výkon dostala kromě medaile a nášivky krásnou zimní čepici Raab a běžecké ponožky,“ doplňuje Ondra Němec.

V poslední den závodu, který byl původním termínem konání Rohálovské desítky, se na trase vystřídalo několik desítek běžců. Běželi sice samostatně, bez startovního výstřelu, bez ovací, ale s hrdostí a dobrým pocitem.

Hana Helsnerová