Jako druhá nastoupila zdounecká kapela VITRIOiL složená z hudebních nadšenců, která rozproudila publikum vlastní tvorbou, žánrově zařaditelnou do rocku a punku.V letošním roce se jednalo o jejich první vystoupení, na které byla kapela velmi natěšena a svou energii během vystoupení vtiskla do fanoušků a publika. I tato kapela byla třikrát vyburcována o přídavek. Páteční večer zanechal ve všech silné hudební i alkoholové opojení. A to je tak, když se baví celý do plna obsazený bar.