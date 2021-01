V kategorii HOBBY se zúčastnilo okolo 300 tanečníků. Soutěžilo se v kategorii Děti I, Děti II., junior a hlavní. V této kategorii se soutěžilo v tanečních stylech disco dance, street dance, show dance, hip hop a společenský tanec. V kategorii REGISTROVANÍ se soutěžilo v kategorii Děti I., Děti II., Junior a Hlavní. V této kategorii porota hodnotila taneční styly jako street dance, disco, show dance, sólo show, společenský tanec a sólo orient. V této kategorii soutěžilo 180 tanečníků.

Všechna vystoupení hodnotila odborná porota, ve které zasedli Anna Starečková, Martin Mestek, Barbora Kocmanová, Alena Csomorová, Tamara Vlachynska, Vladimíra Šulavová a Eduard Kotikov. Taneční Sedmikvítek moderovala již tradičně Hana Srncová. Vysílání on-line soutěže probíhalo 19. prosince od 13. hodin na YouTube kanále Pionýra a soutěž trvala více než 3 hodiny.

Pro všechny tanečníky to byl pěkný dárek k Vánocům vzhledem k tomu, že se v TYMY žádné soutěže nekonaly a toto bylo tím pádem pěkné zakončení letošního roku a naděje a motivace do příštího roku. On-line forma soutěže měla u dětí, vedoucích a rodičů velký ohlas a měli jsme radost, že se vysílání podařilo, i když to nebylo vůbec jednoduché a pro nás organizátory to byla velká výzva.

Děkujeme za podporu starosty města Holešova Rudolfa Seiferta, dále za podporu Zlínského kraje – odbor školství, mládeže a tělovýchovy, Olomoucko-Zlínské krajské organizace Pionýra a také MŠMT.

Za technickou stránku si zaslouží velké poděkování Lukáš Pánek a Matěj Zika. Všem soutěžícím, jednotlivcům i kolektivům moc děkujeme za jejich účast a těšíme se, že se v příštím roce v Holešově sejdeme „na živo“ a tato soutěž proběhne tak, jak jsme zvyklí, za velké podpory fanoušků a ve skvělé atmosféře, tentokrát na holešovském zámku.

Jarmila Vaclachová, SVČ TYMY