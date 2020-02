PS M.Očadlíka již řadu let organizuje v rámci pionýrského Sedmikvítku republikové finále tanců a také výtvarných a rukodělných činností.

Z rukou předsedy pionýra Martina Bělohlávka a paní Heleny Válkové, zmocněnkyně pro lidská práva nám byl propůjčen putovní pohár premiéra vlády české republiky za dlouholetou kvalitní práci s dětmi. Z tohoto ocenění jsme měli velkou radost. Kromě poháru jsme získali také velkého maskota – Krtečka, ze kterého měli velkou radost naši nejmenší. Ocenění si velmi vážíme a je to také závazek do budoucna. V současné době opět probíhá republikové finále výtvarných činností. Do konce února k nám do Holešova mohou zaslat skupiny, oddíly, školy, DDM, SVČ své výtvarné a rukodělné práce. V dubnu pořádáme také republikové finále soutěže technických dovedností, v listopadu se uskuteční opět finále tanců a máme již za sebou lednové finále folklorních tanců. Všechny tyto soutěže jsou otevřeny i ostatním organizacím, školám, spolků, a dalším.

Věříme, že pionýrský Sedmikvítek bude i nadále v Holešově úspěšně rozkvétat.

Děkuji všem, kteří se každoročně podílí na přípravě a organizaci těchto republikových finále. Děkujeme také za pomoc a spolupráci pracovníkům SVČ Holešov a spoustě dobrovolníků.

Jarmila Vaclachová