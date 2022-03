První přednáška roku 2022 patřila v Hulíně Velkému theatru našich dějin

S novým rokem začaly v knihovně i naše pravidelné přednášky pro veřejnost. Na magické datum 22. 2. 2022 vyšla historická přednáška pana Josefa Špidly, která nesla název Velké theatrum, které otřáslo Evropou. To zmíněné theatrum označovalo popravu 27 českých pánů na Staroměstském náměstí roku 1621 a v loňském roce uplynulo už 400 let od této kontroverzní popravy, které ale předcházela celá řada dalších událostí. Pan Špidla posluchače vpravil do historického kontextu, povykládal, co popravám předcházelo, proč je bitva na Bílé hoře největší ostuda našich dějin a co pak následovalo.

První přednáška roku 2022 patřila v Hulíně Velkému theatru našich dějin. | Foto: Erika Koukalová