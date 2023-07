Příměstské tábory v TYMY zahájil Sporťák I. Děti hledaly i ukrytý poklad

autor externí

SVČ TYMY má za sebou další z turnusů příměstských táborů. V týdnu od 10. července – 14. července 2023 děti navštěvovaly příměstský tábor Sporťák I. Děti si zde užívaly spoustu sportovních her, překážek a aktivit. I přes nepříznivé počasí se vydaly na výlet vlakem do Kroměříže, kde navštívily Dětský svět. Tam si užily spoustu atrakcí a zábavy. Pro některé děti to byla první jízda vlakem. Dále na nás v TYMY čekala ukázka modelových letadel a děti si mohly užít i tradiční přespávačku. Poslední den si děti rozluštily tajný vzkaz a podle něj měly najít ukrytý poklad.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Příměstské tábory v TYMY zahájil Sporťák I. | Foto: Vedoucí Pavlína Netopilová, Iva Suchánková, SVČ TYMY

Na závěr si připravily vystoupení pro rodiče a paní vedoucí si pro ně složily a vymyslely básničku, kterou děti recitovaly. Týden utekl jako voda, že už končí je velká škoda. Zažili jsme tady plno sportovních her a zábavy a z prvního dne jsme měli obavy. V pondělí jsme se neznali a pomocí her jsme se poznali. V úterý jsme se těšili, že nám síly nezbyly. Už jsme si tu našli kamarády, a dali jsme se dohromady. Ve středu jsme zase sportovali, i těžké překážky jsme překonali. Ve čtvrtek jsme jeli do Kroměříže vlakem a nebe bylo modré s protrhaným mrakem. V pátek jsme se tu sešli, jako každý den, bylo to tu velmi super, příště si to zase užijem. Děkujeme Pavlínce a Ivči, že nám pěkný týden připravily a že vždycky přišly! Vedoucí Pavlína Netopilová, Iva Suchánková, SVČ TYMY