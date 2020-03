Předškoláci se v Holešově stali školáky na zkoušku

Blíží se zápisy do prvních tříd a téměř každý předškolák se těší do školních lavic. Co všechno to ovšem obnáší? Jak moc se změní režim dětí a jak moc je to pro předškoláčky těžké? Aby se malým dětem ulehčil nástup do prvních tříd, organizují školy přípravná setkání s paní učitelkou. 2. ZŠ v Holešově není výjimkou. Už pátým rokem pořádá pro děti z mateřinek a jejich rodiče program „Šikovný předškolák“. První setkání tak proběhlo minulý týden.

Školákem na zkoušku. | Foto: Hana Nevrlá.