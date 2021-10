Přednáška v Hulíně. Eva Matulová vysvětlila, co je to karmická numerologie

Po roce a půl covidové pauzy jsme se konečně setkali nejen s našimi čtenáři na naučné přednášce, které byly vždy součástí našich akcí v knihovně. V rámci Týdne knihoven jsme pozvali do Hulína astroložku a numeroložku Evu Matulovou, která nám přijela vysvětlit, co je to karmická numerologie, jak nás v životě ovlivňuje a jak s ní pracovat.

Přednáška knihovna - karmická numerologie. | Foto: Erika Koukalová