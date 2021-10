Byl to pro nás všechny úžasný zážitek! No zkrátka… Společný čas strávený v Praze jsme si moc užili, upevnili jsme si stará přátelství a také jsme měli možnost poznat nové přátele z různých koutů naší republiky! Moc děkujeme všem šikovným dětem za vzornou reprezentaci nejen SVČ TYMY, ale i města Holešov a celého Zlínského kraje.

S dětmi jsme měli možnost prožít krásný zářijový víkend 17. – 19. září 2021 v Praze na republikové akci, která byla určena pro děti ze středisek volného času a DDM. Tento rok bylo téma velmi zajímavé, bádali jsme v historii a vraceli jsme se do minulosti z období BITVY NA BÍLÉ HOŘE. V sobotu děti čekalo plnění několika nelehkých zkoušek a úkolů, za které dostávaly tolary, které nakonec odevzdaly do společné truhlice. Při plnění úkolů jsme poznali různá zákoutí Prahy.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.