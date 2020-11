Pracovníci na VPP se zapojili do úklidu po vichřici, prováděli i postřik

Čtenář reportér





Jako velmi prospěšné hodnotí radnice v Hulíně letošní nasazení pětice pracovníků v rámci veřejně prospěšných prací (VPP). Dvě ženy a tři muži se podílí zejména na udržování pořádku ve městě i jeho místních částí Záhlinic a Chrášťan. „Zaměstnávání těchto pracovníků je pro město Hulín velkým přínosem. Pracovníci by měli práce vykonávat do konce listopadu, ale jednáme s Úřadem práce o prodloužení jejich smluv do dubna příštího roku. Práce je ještě hodně a každá ruka je dobrá,“ prohlásil Zdeněk Váňa, technik z Odboru správy města, který má pracovní náplň lidí v rámci projektu VPP na starosti.

Veřejně prospěšné práce. | Foto: Město Hulín