V naší škole se neustále něco zajímavého děje. Máme spoustu školních projektů a akcí, jako například Štafetový běh Rymicemi, Halloween, karneval, Noc s Andersenem, Bavíme se s angličtinou, nejrůznější besedy se zajímavými lidmi, každý rok jezdíme na lezeckou stěnu Vertikon do Zlína.

Někteří z nás už vylezli úplně nahoru, a že je to pořádná výška! Ale stejně se vždy nejvíce těšíme na školu v přírodě. Téměř každý rok jezdíme na jiné místo, abychom toho co nejvíce poznali. Další věc, která je na naší škole zajímavá, jsou kroužky. Po vyučování můžeme navštěvovat šikovné ručky, poznávací kroužek, deskové hry, prváčci angličtinu, sportovní kroužek, keramiku a také zde můžeme chodit na výuku hry na hudební nástroj. U školy máme i hřiště a zahradu s novými dřevěnými prvky. Je zde i krásná, nová jídelna a musíme říct, že nám tu chutná. Jídlo se k nám dováží z MŠ Sluníčko v Holešově a paní kuchařky nám vždy, když máme nějaký evropský den z našeho projektu, připraví jejich tradiční jídlo.

Možná, že vám připadá, že se v naší škole jen bavíme a málo se učíme. Ale právě naopak. Musíme stihnout všechno učivo a pravda je, že se nám to všem daří. Často jezdíme na různé soutěže, kde patříme k těm nejlepším. A naše paní učitelky a paní ředitelka? Jsou sice hodné a spravedlivé, ale také někdy na nás musí být přísné. Musíme říct, že naše škola je úžasná a můžeme vám ji jen doporučit. Kdo by měl zájem do naší školy chodit, v úterý 7. dubna od 15 – 17 hodin proběhne zápis do prvního ročníku. Těšíme se na nové kamarády!

Žáci 3. + 4.ročníku Základní školy a Mateřské školy Rymice