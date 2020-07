Posluchači na hulínském náměstí se vrátili do 60. let minulého století

Čtvrteční podvečer 9. července opět patřil pohodovému koncertu. Přeplněné hulínské náměstí, kde ani židličky nestačily a musely se přidávat, se přeneslo do zlatých let šedesátých, a to slavnými českými písněmi, které zpíval Jaroslav Beneš. Společně se spisovatelkou Kateřinou Tomanovou replikovali typické televizní vysílání minulého století, takže zazněly hlavní zprávy, předpověď počasí, nebo třeba závěrečné slovo televizní hlasatelky. To vše bylo proložené tehdejšími českými hity, například Plakalo baby, Den je krásný, Kávu si osladím, Když máš v chalupě orchestrion aj.

Posluchači na hulínském náměstí se vrátili do 60. let minulého století. | Foto: L. Polišenská