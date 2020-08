I když Festival židovské kultury Ha-Makom Holešov vrcholí vždy sobotním koncertem, jeho skutečný závěr se odehrává už tradičně v neděli, formou zájezdu po židovských památkách. Protože letošní plánovaný zájezd po památkách na Židy, kteří obývali severní Moravu se kvůli koronavirové pandemii nemohl konat, zvolili organizátoři náhradní řešení - a tím byla komentovaná prohlídka hradu v Kurovicích, na kterém se nacházejí světově unikátní hebrejské nápisy, vyryté tam v roce 1656/1657. A přes původní rozpaky bylo toto zakončení letošního XX. festivalu šťastnou volbou - do Kurovic přijela opravdu spousta zájemců o tuto jedinečnou památku, byly to celé rodiny z Holešova i mimoholešovští účastníci festivalu.

Poslední akce Festivalu židovské kultury - prohlídka hradu v Kurovicích. | Foto: Město Holešov

Velkou prohlídku vedl holešovský historik Karel Bartošek, který organizoval překlad a interpretaci zde nalezených hebrejských nápisů. Ale prohlídka se netýkala jen této židovské památky. Měla formu jakési spirály - návštěvníci postupovali od hradního příkopu, kde se ocitli v době vzniku zdejšího opevněného sídla na konci 13. století, přes komnaty v přízemí, které jsou datovány do druhé poloviny století 14., reprezentační pokuje se skvělými kamenickými ozdobami, erby a nástěnnými malbami, pocházejícími z konce století 15. a poloviny století 16. až do druhého patra, kde jsou velké renesančně-barokní sály, postavení na konci 16. a počátku 17. století. No a samozřejmě na konci prohlídky to byly ony hebrejské podpisové nápisy, datované těmi, kteří je vyškrabali do omítky, do roku 1656/1657.