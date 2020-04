Na 130 kusů čerstvých sýrů a 6 kilo tavených sýrových dortů věnovala potravinářská škola z Kroměříže městské a státní policii. Škola tak podpořila policisty v době koronavirové epidemie. Chystá se teď také obdarovat personál a pacienty léčebny Malý Val a další profese, které zabezpečují chod země v době pandemie.

Tavené sýrové dorty. | Foto: Vyšší odborná škola potravinářská a Střední průmyslová škola mlékárenská v Kroměříži.

"Přemýšleli jsme, jak můžeme podpořit lidi v oborech, které teď nejvíce potřebujeme. A tak jsme se pustili do toho, co umíme nejlépe, do výroby sýrů,” komentoval akci ředitel potravinářské školy Michal Pospíšil. Tým školních specialistů vyrobil 16 kg sýrů a sýrových produktů, které rozdal na služebnách městské a státní policie. Část produkce škola věnovala také zaměstnancům MÚ Kroměříž na Velkém náměstí, kteří také pracují ve ztížených podmínkách.