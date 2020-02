Janečkovi jsou rodina, kde tatínek má práci v Anglii a cestují mezi Českou republikou a Anglií. Takže tráví nějaký ten čas v Anglii. Společně mají tři děti, které k nám chodí do školy: Amélku, Tobíka a Deniska. Amélka se narodila v Anglii. Od Janečků jsme se dozvěděli nejen o tom, kde jsou zajímavá místa, ale povídali třeba o domech v Anglii, které jsou strašně úzké, ukazovali nám mušle, které nasbírali na anglickém pobřeží. Vůbec jsme nevěděli, že se tam chlapci snaží pro svou dívku ručně vyřezat co nejkrásnější lžíci, aby si ho vzala. Vyprávěli také o tom, že Anglie je rozdělená na čtyři části. Jmenují se: Nothern Ireland, Wales, England a Scotland. Povídali o tom, jak se v Anglii žije, čím se tam platí a ukázali nám, jak ty peníze vlastně vypadají. Taky jsme se dozvěděli, jaké typické jídlo se jí v Anglii. Jí se tam třeba tousty, ryby a pije se tam čaj s mlékem. Na konci besedy jsme dostali od Amélky anglickou mušli na památku.

Když Janečkovi odešli, pokračovali jsme v připravených aktivitách. Společně jsme si poslechli příběhy o Robinu Hoodovi, které jsme pro ostatní připravili v Poznávacím kroužku. K jejich ztvárnění jsme využili i naše speciální Lega, která máme právě na vyprávění příběhů. V kroužku jsme také bádali nad tím, zda postava Robina je skutečná nebo vymyšlená. Jen tak pro zajímavost: zjistili jsme, že jeho příběhy zřejmě vychází ze života dvou osob.

Pohoštění na tento den připravila 1. a 2. třída. Společně upekli výborné sušenky, a někteří z nás poprvé v životě pili čaj s mlékem. Po dobrých a chutných sušenkách jsme šli do naší třídy vyrábět leporelo. V tomto leporelu jsme kreslili a popisovali v angličtině různé typické věci, jako třeba telefonní budku, Big Ben, kapelu The Beatles, kapelu Queen, London Eye, Lochnesku, Buckingham palace, Union Jack (vlajka), fotbalové týmy, policisty, gardu, London Bridge a jiné. Hodně nás to všechny bavilo.

Naši spolužáci ze 3. a 4. ročníku zase kreslili portréty nejznámějších anglických panovnic, a to Alžběty I. a Alžběty II. Jakmile byly portréty hotové, paní učitelky ze všeho, co jsme vytvořili, udělaly velikánskou nástěnku. A abychom zkusili, jak to anglické jídlo opravdu chutná, paní kuchařky z MŠ Sluníčko, odkud se k nám jídlo dováží, pro nás připravily typické anglické menu. Bylo výborné!

A ještě něco vám chceme na závěr říct. Každý měsíc máme takový projektový den, kdy se seznámíme s nějakým státem. Měli jsme už Řecko, Rusko, Švédsko, Slovensko a teď Anglii. Pokaždé máme jiné aktivity a jinou náplň. Vždy se připojí i naše školní družina a někdy dokonce i děti z naší mateřské školy. Už teď se těšíme se na příští měsíc, kdy budeme mít projektový den k Itálii.

Lucie Petrželová a Vojtěch Kaňa, žáci 5. ročníku