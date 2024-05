Nedávno jsem potřebovala kvůli lázním interní vyšetření. Bydlím v Holešově, denně ordinují 2 internisté, ale nepochodila jsem. Sestřička u praktičky mi napsala několik internistů v Kroměříži - taky jsem nebyla úspěšná. Tak jsem začala na netu hledat sama a obtelefonovávat.

Ilustrační foto | Foto: Pixabay

Všude dlouhé objednací doby. Až to zvedl MUDr. Páleníček osobně. Že si vezme notes a podívá se…

Pan doktor má dost pacientů, nepotřebuje reklamu, tak to zkrátím. Zeptal se mne, jestli mohu přijet do hodiny, vysvětlil, kde mohu zaparkovat. Řeknu to laicky - pan doktor je internista, kardiolog, endokrinolog, osteolog. Pacientů dost, pan doktor velice milý a vstřícný.

Vyšetření bylo komplexní a trvalo dost dlouho. Když jsem u sestřičky vyslovila, že asi musí být náročné pracovat u tak vstřícného lékaře, jen se usmála a řekla, že jsou tam od toho, aby pomáhali a pokud se to daří, jsou rádi. Až cestou domů jsem si uvědomila, jaké jsem měla štěstí, že jsem se dovolala do této ordinace. Když z ní odcházíme, asi většinou automaticky děkujeme. Chtěla bych svůj dík ale vyjádřit i touto cestou.

Zaslala Blanka Pavúčková