„Plán naší činnosti mám připravený. Jak to bude možné, začneme se scházet jednou týdně. Naši členové se naučí všechny dostupné rybolovné techniky, chytat budou na plavanou, na splávek, naučí se muškařit i lovit dravce. Chci jim předat všechny své mnohaleté zkušenosti. A nejen já, mám domluvené odborníky na různé rybolovné techniky, kteří budou na naše schůzky docházet a mládeži vše ukazovat,“ sdělil Jiří Pavič.

O rybářský kroužek je velký zájem. Podle původních odhadů měl mít cca 10 členů, krátce po zveřejnění záměru se jich přihlásilo více než dvacet. Různého věku, mezi členy jsou i šestileté děti.

Praktická část výuky bude probíhat na rybníku Grado, který kroužku pronajalo město Hulín. „Rybářský kroužek pro děti a mládež je bezvadný nápad, který od začátku podporujeme. Rybaření je krásnou aktivitou, která má v Hulíně tradici. Oslovilo nás i to, že náplň kroužku není jen o rybách, ale také o přírodě a životním prostředí jako takovém,“ konstatoval Roman Hoza, starosta města Hulína.

To, že na poznávání přírody a životního prostředí bude v rámci programu kladen velký důraz, Jiří Pavič potvrzuje. A i pro tyto oblasti už domluvil zkušené lektory. „Jmenoval bych například Pavla K. Šálka z Českého svazu ochránců přírody ZO VIA Hulín, který je známým a respektovaným odborníkem. Nepochybuji, že s ním budou vycházky do přírody v okolí Hulína zajímavé a poučné a probudí v našich členech silný vztah k přírodě, kterou budou také chránit,“ prohlásil Jiří Pavič.

V Hulíně tradičně silným tématem rybaření se bude zabývat i dubnové vydání městského zpravodaje. Hulíňan nabídne mimo jiné velký rozhovor s Jakubem Vágnerem, v současnosti nejznámějším českým rybářem.

Zdeněk Dvořák