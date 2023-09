Pionýři z Holešova se zapojili do akce Ukliďme Česko

Pionýři z PS M. Očadlíka Holešov se také letos zapojili do celostátní kampaně Ukliďme Česko. Do úklidu se děti pustily v pátek 15. září. Uklidily okolí své klubovny, zametly chodníky, vyhrabaly trávníky, atd….. Kromě tohoto prostoru se děti pustily do úklidu Smetanových sadů, také zde zametly chodníky a uklidily spadané větve a listí.

Pionýři z Holešova se zapojili do akce Ukliďme Česko. | Foto: Jana Ivánková, PS M. Očadlíka Holešov

Odměnou jim byl pocit z dobře odvedené práce. Všem patří velký dík. Jana Ivánková, PS M. Očadlíka Holešov