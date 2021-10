Děkujeme všem, kteří do sbírky přispěli a podpořili tak dobrou věc.

Děkujeme všem jednotlivcům a organizacím, kteří se do této sbírky zapojili. Vybraná částka 12 923 Kč byla zaslána na účet Ligy proti rakovině. Hlavní téma letošní sbírky bylo zaměřeno na nádorové onemocnění ledvin, močového měchýře a prostaty.

Pionýři z Holešova se aktivně zapojili do „Květinkového dne“. | Foto: Jarmila Vaclachová

Dne 29. září 2021 se uskutečnil tradiční „Květinkový den“ - Český den proti rakovině. Jednalo se už o 25. ročník celonárodní květinkové sbírky, který organizuje Liga proti rakovině. V ulicích se pohybovali mladí lidé, žáci a studenti ve žlutých tričkách a nabízeli kolemjdoucím občanům žluté kytičky. Zapojili se do ní členové PS M.Očadlíka, členové PDM a také dobrovolníci z řad dospělých.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.