Z hradu jsme pak sešli Nerudovou ulicí přes Malostranské náměstí do Muzea J. A. Komenského, kde jsme si prohlédli zajímavou expozici o historii našeho školství a také novou expozici „Pravěk, k tabuli!“

FOTOGALERIE: Lázeňské město Luhačovice je krásné i po setmění. Podívejte se

Z muzea jsme se přemístili do Valdštejnského paláce, kde v současné době sídlí Senát. Po prohlídce Senátu jsme se šli naobědvat a poté jsme se přemístili na Kavčí hory do České televize, kde jsme sledovali natáčení Zpráviček. Setkali jsme se zde s moderátorem Jakubem a dramaturgem panem Petrem Kopeckým. Prohlédli jsme si také maskérny a další zázemí v ČT a měli jsme velké štěstí, když jsme se na chodbě setkali s naší vynikající sportovkyní, olympijskou vítězkou Kateřinou Neumanovou, se kterou jsme se také vyfotografovali.

Z Kavčích hor jsme se plni zážitků a dojmů přemístili do obchodního centra Arkády, kde jsme se po celém náročném dnu posilnili a velmi dobře navečeřeli.

Sobotní program jsme zahájili v Národním muzeu, kde jsme si prohlédli expozici „Dějiny 20tého století“, která se nacházela v nové budově.

Pololetní prázdniny si děti z Hulína zpestřily plaváním v Kroměříži

Potom jsme prošli do staré, zrekonstruované budovy Národního muzea, kde jsme prošli několik expozic. Nejvíce se nám líbila příroda, evoluce, atd.. Velkým zážitkem pro nás všechny byla prohlídka zlaté kopule v Národním muzeu. Než jsme se do ní dostali, museli jsme si vystát dlouhou frontu, ale stálo to zato. Obdivovali jsme odtud nádherný výhled na celou Prahu a také celý interiér této kopule. Byl to skutečný zážitek. Všem vřele doporučujeme!

V sobotu jsme dále prošli Václavské náměstí, Staroměstské náměstí a také Vyšehrad. Sobotní program jsme zakončili v Kongresovém centru, kde jsme se zúčastnili koncertu „Děti dětem“. Koncert se nám velmi líbil, vystoupily v něm různé soubory i jednotlivci, kteří byli úspěšní v rámci Pionýrského Sedmikvítku.

Na závěr koncertu vystoupilo žesťové kvinteto ústřední hudby AČR a také zpěvačka Radka Fišerová. S krásnými pocity jsme se z koncertu vraceli pozdě večer na naše ubytování do školy ve Zličíně. V neděli jsme se ráno museli co nejdříve sbalit a vše po sobě uklidit.

FOTO, VIDEA: Nejúspěšnější česká travesti skupina dorazila do Hulína

Potom jsme se vydali opět do centra Prahy, navštívili jsme Karlův most, muzeum Karlova mostu a na závěr naší procházky Prahou jsme se vydali na plavbu „Pražskými Benátkami“. Projeli jsme se po Vltavě, navštívili Čertovku a zhlédli krásná pražská zákoutí. Tato projížďka byla krásnou tečkou za letošní Ledovou Prahou.

Po obědě jsme se vydali na cestu domů. S Prahou jsme se loučili za krásného slunného počasí. Všichni jsme odjížděli velmi spokojeni a plni nových zážitků.

Děkujeme všem, kteří se na této akci podíleli a dík patří také našim vedoucím za krásné zážitky, které jsme společně v Praze prožili.

Členové PS M. Očadlíka, Holešov