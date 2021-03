Jednou z nejvýznamnějších osobností dějin výtvarného umění v českých zemích byl malíř Petr Brandl. Dílo a životní osudy tohoto mistra barokní malby se staly předmětem odborného bádání historiků mnoha generací a výsledky jejich úsilí postupně odkrývaly umělecký odkaz malíře, jehož život se uzavřel v naprosté chudobě. Bibliografie věnovaná Brandlovi je početná, ale přesto v ní dosud chyběla zásadní položka – souborná monografie komplexně mapující na pozadí dobových reálií Petra Brandla jako člověka a umělce. Tato mezera byla zaplněna teprve nyní – jedním z dubnových nových knižních titulů se stala dvoudílná reprezentativní publikace prof. Jaromíra Neumanna s názvem Petr Brandl.

Petr Brandl. Obálka knihy. | Foto: Stanislav Vaněk

Prof. Jaromír Neumann (1924-2001) se tvorbou a osudem Petra Brandla zabýval celý svůj profesní život – na této monografii začal pracovat již v 50. letech 20. století. Její pozdní vydání (šestnáct let po autorově smrti) zapříčinilo několik okolností souvisejících s faktem, že prof. Neumann byl vynikajícím odborníkem, ale zároveň rozporuplným člověkem. Okolnostmi svého sociálního původu přesvědčením výrazně levicový, zásluhou členství v KSČ se mu dostalo výrazného společenského postavení, byl v 80. letech odsouzen na několik let do vězení za nelegální obchody s obrazy. Brzy po jeho propuštění nastal rok 1989 a s ním změna společenských a politických poměrů, která ovlivnila Neumannovy pracovní kontakty s mnoha lidmi. Svoje úsilí v této době souběžně věnoval cílené rehabilitaci své osoby a změny nastaly i v jeho soukromém životě. Přesto se mu podařilo rukopis knihy dokončit. Jeho výsledný rozsah – 3000 rukopisných stran, požadavky autora na velký počet fotografických reprodukcí a z toho vyplývající velké finanční náklady i nejasnosti ohledně autorských práv byly po Neumannově smrti také příčinami pozdního vydání publikace.