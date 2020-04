Peníze z hrkání jsem si chtěl odložit na hokejku…

Začal jsem chodit hrkat už jako malý kluk, asi tak kolem čtyř let. Ze začátku to bylo pro radost, později už pro peníze. Nejdřív jsem chodil jen přes den, kdy nás menší hlídali starší kluci. V pozdějším věku, když mi bylo asi sedm let, jsem už mohl chodit i v noci. A to teprve byla zábava. Noční a brzké ranní vstávání mi vůbec nevadilo, právě naopak, moc jsem se na to těšil.

Tomáš Kovář | Foto: Tomáš Kovář/archiv