Všem těmto odvážným a statečným dětem i dospělákům moc děkujeme a finanční výtěžek 1700 Kč zašleme na transparentní účet projektu Prales dětem. Jedná se o ojedinělý český projekt, který se hodně zaměřuje na spolupráci se školami. Více se dozvíte na www.pralesdětem.cz.

Bohužel se nemohla uskutečnit tradiční beseda s aktivisty projektu Green life – Zuzkou a Milanem tak, jako v předcházejících letech. Věříme, že se s nimi budeme moci v letošním roce setkat a podělí se s námi o své nové zkušenosti a zážitky a také nám promítnou nové záběry z fotopastí.

Už nyní vás zveme na šestý ročník, který se bude konat 30. 12. 2021.

Pokud by jste chtěli finančně přispět a podpořit tento zajímavý projekt, tak můžete přinést svůj příspěvek do pokladničky k nám do SVČ TYMY. Všem moc děkujeme.

Mgr. Jarmila Vaclachová, SVČ TYMY