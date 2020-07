S blížícím se koncem letošního mimořádného školního roku se naše knihovna rozhodla ve spolupráci s pedagogy anglické Základní školy Active Learning z Hulína prověřit znalosti nejen jejich prvňáčků, ale rovnou všech žáků, kteří jsou pravidelnými návštěvníky naší knihovny. V úterý 23. června se děti v doprovodu rodičů a učitelů sešly na relaxační zahradě, kde pro ně bylo přichystané slavnostní pasování. Ale nic není zadarmo a žáci museli nejprve projít několika úkoly, aby ukázali, co se všechno naučili.

Pasování žáků Základní školy Active Learnig na čtenáře. | Foto: Erika Koukalová

Jelikož se nejednalo jen o prvňáčky, musely být úkoly připravené do dvou levelů, aby to pro starší žáky nebylo tak jednoduché. Paní učitelky si děti rozdělily do dvojic – starší, mladší – a ti společně plnili úkoly.