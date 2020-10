Pasování druháčků v Holešově. Přejeme malým čtenářům, ať se jim písmena nepletou

Druháčci první základní školy už jsou také čtenáři! Do stavu čtenářského je v úterý 6. října pasovala knihovnice dětského oddělení Hana Zaoralová s králem Vilémem III. a jeho purkrabím Hynkem, které zahrali Erik Fišer a Milen Libenský. Malí čtenáři dostali knihu ze speciální edice, diplom a drobný dáreček. Akce se konala pod sponzorskou záštitou Svazu knihovníků a informačních pracovníků České republiky (SKIP) a Místního akčního plánu vzdělávání. Společným cílem je vést děti do 15 let ke čtení a rozvoji zájmu o knihy.

Pasování druháčků v Holešově. | Foto: Dana Podhajská