V rámci T-Mobile Olympijského běhu běželo dětské tratě 100 m, 500 m a 1000 m celkem 40 dětí.

Vítězi v kategorii dětí do 4 let na 100 m byl Hugo Gajdošík a mezi děvčaty Agens Smyčková, v kategorii dětí 5 – 6 let na 100 metrů byl vítězem Lukáš Vykoukal a z děvčat Hana Odstrčilíková. V kategorii na 500 m děti 7 – 8 let byl vítěz Adam Smyček a mezi děvčaty Adéla Sklenářová. V kategorii dětí 9 – 10 let první místo obsadil Petr Sklenář a mezi dívkami Aneta Zavadilová. V kategorii 11 – 12 let první místo Jakub Truhlář a mezi děvčaty Adriana Vránová. V nejstarší dětské kategorii 13 – 15 let na 1000 m byl vítězem Daniel Šelepský a mezi děvčaty Gabriela Solářová. Do hlavního závodu na 5 km se zaregistrovalo celkem 82 běžců. Trať odběhlo pouze 66 z nich. V kategorii dospělých se na prvním místě umístila Dana Jiřičná s časem 22.47 a mezi muži Vojtěch Sklenář s časem 17.23. Běžce přišel osobně podpořit také starosta města Holešova pan Rudolf Seifert.

Trať Olympijského běhu vedla krásným prostředím zahrady holešovského zámku. Toto prostředí přilákalo běžce nejen z Holešova, ale také širokého okolí. Přijeli k nám sportovci ze Zlína, Hranic, Prostějova, Přerova atd… Celý sportovní odpoledne provázelo krásné slunečné počasí a letní teploty.

Děkujeme všem běžcům, kteří se zúčastnili Olympijského běhu u nás v Holešově. Poděkování si zaslouží všichni, kteří nám pomohli při organizačním zajištění této akce.

Jmenovitě děkujeme panu Jaroslavu Šaškovi, Ondřeji Němcovi, Pavlu Žákovskému a Pavlu Žákovi. Děkuji také za spolupráci Technickým službám Holešov.

Jejich pomoci si velmi vážíme. Jsme moc rádi, že Olympijský běh má v Holešově už své pevné místo. Už nyní se těšíme na příští ročník olympijského běhu, jehož hlavním myšlenkou je - není důležité vyhrát, ale zúčastnit se!

Mgr. Jarmila Vaclachová, SVČ TYMY