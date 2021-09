Enceladus je komplexní systém zahrnující technologie pro vzdálené monitorování a řízení soustav domovních čistíren odpadních vod, provádění dálkových odečtů vodoměrů, hlídání a čerpání vodojemů, měření vlastností vody a řízení její úpravy a další související procesy. Produkované odpadní vody jsou čištěny přímo v místě vzniku, kde jsou po jejich vyčištění dále využívány nebo vraceny zpět do přírody. Soustavy čistíren odpadních vod jsou monitorovány a řízeny vzdáleně z centrálního servisního pracoviště.

Holešovský zámek hostil významnou návštěvu, kdy do našeho města dorazil chilský velvyslanec J. E. Patricio Utreras, aby osobně předal ocenění společnosti Satturn za projekt Enceladus. Projekt a jeho světový význam je vynikající ukázkou toho, jak kvalitní pracovníky máme, a jak důležité jsou inovativní přístupy. Při slavnostním ceremoniálu padlo mnoho slov, všechna se ale setkala v myšlence na to, že není nic cennějšího než voda, a tu že si musíme chránit a takové projekty že je třeba podporovat.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.