V sobotu 1. května se v Holešově sešlo několik událostí, které dohromady daly hezkou městskou oslavu tohoto svátečního dne. Opět se to ale neobešlo bez koronavirových opatření. Jak je už zvykem, když nemohou občané, zvláště pak ti z ohrožených skupin, za kulturou, dopravíme kulturu k nim. Proto Holešovská muzika opět zahrála seniorům z CPS a DPS Holešov a také obyvatelům přilehlého sídliště a neopomenuli ani náměstí. Za fotky a text děkujeme Haně Helsnerové a Daně Podhajské.

Takový byl 1. máj v Holešově. | Foto: Hana Helsnerová, Dana Podhajská

Následovalo zahájení výstavy Best of Holešov, která je krásnou prezentací talentu převážně holešovských občanů. Své fotografie zde totiž vystavují ti, kteří se zapojili do soutěže Městského kulturního střediska a poslali nám své vydařené snímky Holešova a okolí. Výstava je pak doplněna historickou fototechnikou a nápaditými aranžemi.