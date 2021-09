Doufejme, že letošní školní rok bude podstatně normálnější než ten předchozí, protože to, že děti nemohu chodit do školy, jim nepředstavitelně ubližuje.

Velký den to byl hlavně pro novopečené školáčky. Žáčci prvních tříd se poprvé v životě rozhlédli po svých školních třídách. Na 1. Základní škole jich bylo 54, na 2. Základní škole 45 a na 3. Základní škole 46. Kromě opravdových prvňáčků přišlo na 3. ZŠ ještě patnáct dětí těsně předškolního věku, které zde budou navštěvovat přípravnou třídu – s programem jako v mateřské škole, ale už v řádné školní třídě. Do Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami letos nastoupili rekordní tři prvňáčci.

Po mimořádně „divném“ minulém školním roce, kdy děti skoro nechodily do školy, začal ve středu 1. září v Holešově relativně „normálně“ nový školní rok 2021 – 2022. I když žáky všech ročníků kromě prvňáků čekalo testování a nošení roušek, sešli se ve třídách a zahájili výuku – jev v uplynulé době naprosto vzácný.

