O ztrátách v našich životech. Nezapomínejte na rodinu

Každý z nás ve svém životě něco někdy ztratíme. Ať jsou to klíče, peníze, sluneční brýle, deštník, kniha. Jenže jsou to jen hmotné věci, které jdou nahradit koupí nových, často lepších. Jenže co pak, když nás postihne ztráta jiná, duchovní, kterou nelze už nijak a ničím vyplnit a nahradit. Jak si s tím vůbec poradit. Když v životě ztratíte partnera, dítě, prarodiče.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/archiv