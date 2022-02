Desetičlenná skupina prožila zajímavý příměstský tábor „Sněhové dobrodrůžo“, i když v Holešově sněhu příliš nebylo, přesto si ho děti užily na výletě na Trojáku. Zajímavý byl také další výlet, a to do zimní ZOO Lešná.

Spoustu času děti strávily vyráběním a tvořením, s oblibou si zahrály také deskové hry a sehrály turnaj v bowlingu.

SVČ TYMY připravilo také program pro lyžaře, a to jak začátečníky, tak i pokročilé. Každý den odjíždělo téměř 40 dětí a dospělých do Ski areálu Troják, který nám poskytl veškeré služby a ideální podmínky k lyžování. Bylo krásné sledovat každodenní pokroky malých lyžařů, kteří se den ode dne zlepšovali a získávali tak na lyžích jistotu. Velký dík za to patří všem instruktorům a pedagogům kteří děti doprovázeli. Velký dík si zaslouží také pan Kamil Hrabal, který zajišťoval dopravu dětí na Troják a nejen to ….

Kromě této nabídky bylo TYMY po celý týden otevřeno i dalším organizacím, uskutečnilo se tady několik aktivit – tenis, harmonizační cvičení a také taneční soustředění kroužku Baby dance II.

Mysleli jsme také na děti, které jsou kreativní a rády tvoří, a právě pro ně jsme připravili celkem 150 tašek TVOŘÍME S TYMY s patnácti různými výtvarnými a rukodělnými náměty, například práce s papírem, šití, pískové mandaly, malování na textil atd… Celý týden byl také otevřený TM klub, do kterého si mohli přijít zahrát starší chlapci stolní tenis a ti toho také patřičně využili.

Jsme moc rádi, že se nabídnutý program dětem i rodičům líbil a děti tak u nás mohly strávit jarní prázdniny.

Jarmila Vaclachová, SVČ TYMY

