Oživením této expozice jsou svatební kytice připravené ve spolupráci s NPÚ a Metodickým centrem zahradní kultury v Kroměříži. Výzdobu vstupu do muzea zrealizovala paní Lenka Jagošová JagaKreativ. Ve středu 17. června se konala vernisáž, které se zúčastnila široká veřejnost a spoluorganizátoři.

Výstavu si můžete prohlédnout do 14. října 2020. Těšíme se na vaši návštěvu každou středu od 8:30 do 17:00 hodin, o prázdninách také každou neděli od 13:00 do 17:00 hodin

Václava Navrátilová, programová pracovnice Muzea Františka Skopalíka v Záhlinicích