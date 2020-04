Netradiční vítání jara v TYMY. Na zahradě vytvořili jarní mandalu...

Na jarní období se většina z nás určitě těší. Jarem se začíná příroda probouzet. SVČ TYMY pravidelně pořádá vítání jara první jarní neděli v březnu turistickým pochodem přes Žopy do Přílep. V letošním roce jsme museli bohužel tento pochod zrušit… Nedalo nám to - alespoň jsme se na místo našeho tradičního jarního setkání zajeli podívat a nadýchat se trochu jarního vzduchu. Na zahradě TYMY jsme pak společně vytvořili jarní mandalu z přírodního materiálu – bílé fazole, kukuřičné lupínky, kamínky, z jarních kytek to byly sedmikrásky, fialky…

Netradiční vítání jara v TYMY. | Foto: SVČ TYMY