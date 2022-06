Netradiční plavidla opět v zámecké zahradě v Holešově. Přidáte se ještě?

Do zámeckých zahrad v Holešově doplují lodě různých velikostí a vzhledu letos už podesáté! Přehlídka netradičních plavidel je neoddělitelnou součástí festivalu Holešovská Regata od jeho prvního ročníku. A i na jubilejní desáté Regatě to bude krásná podívaná! Pořadatelé evidují do dnešního dne 13 přihlášených plavidel, další zájemci se mohou registrovat na webových stránkách festivalu až do naplnění kapacity.

Netradiční plavidla opět zaplní zámecké zahrady. | Foto: Se svolením pořadatelů Holešovské Regaty