Naprosto jiný, a přesto ve vánočním duchu bude první vánoční koncert mladé kapely ZUSHOW. Vstup je zdarma.

Kapela ZUSHOW se zpěvačkou Veronikou Mercovou a benjamínkem Stankem. | Foto: Petr Žůrek

Zaručený hudební zážitek představuje pohádková skladba Hádej od Ondřeje Rumla, hitovka Vánoce na míru Ewy Farné, Like it´s Christmas Jonase Brotherse, ale též vypalovačka Snow od Red Hot Chilli Peppers.

Tento výběr, zapadající do blížících se Vánoc, rozšíří některý ze sladkých songů od Toma Odella Another Love, When I Was Your Man Bruno Marse nebo No Roost od Allison Merton v zajímavých aranžích mladých hudebníků.

Činnost kapely ZUSHOW, působící pod křídly umělecké školy, znovu po dvaceti letech oživil Petr Žůrek, pedagog ZUŠ Kroměříž a ostřílený bubeník kapel Event Jazz, Best of Rock či STINGA - The Sting Tribute Band.

"Hlavním cílem je společná příprava mladých zpěváků a muzikantů na jejich možné budoucí působení v kapelách různých žánrů," tvrdí pedagog Petr Žůrek a pokračuje: "Členové souborů se učí, jak dosáhnout na pódiu společnými silami co nejlepšího výsledku."

Jak se jim to daří, předvedli na půdě školy při novoroční premiéře a během letního koncertu v Podzámecké zahradě v Kroměříži. Kapelu ZUSHOW tvoří pětice nadějných žáků ZUŠ Kroměříž, a to klávesák Vlastimil Dřímal, baskytarista Jakub Kovařík, kytaristé Denis Novotný s Brunem Svobodou a bubeník Janek Paška.

Stejně početná je pěvecká sekce, kterou tvoří Eliška Horehleďová, Veronika Mercová, Šárka Skácelová, Kryštof Štěpánek a benjamínek Stanko. (Ne)tradiční vánoční koncert ZUSHOW začíná v pondělí 18. prosince v 16.30.

Vstup je zdarma.

Zaslal: Pavel Paška