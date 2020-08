Návštěvnost Bajdy je oproti loňsku nižší, na plavce se připravuje krytý bazén

Počet návštěvníků městského koupaliště Bajda, které je pod správou Sportovních zařízení města Kroměříže (SZMK), je výrazně nižší než v předchozích letech. „Odhadujeme, že návštěvnost je ve srovnání s loňským rokem třetinová. Přesně se množství návštěvníků Bajdy určuje těžko. Počet prodaných vstupenek neodpovídá počtu osob - děti do šesti let mají vstup zdarma, někteří lidé využívají permanentky, do areálu vstupují rovněž členové nohejbalového a tenisového klubu,“ řekl místostarosta Karel Holík.

Koupaliště Bajda v Kroměříži. | Foto: Město Kroměříž