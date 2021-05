„Kromě připravované opravy vzduchotechnického zařízení probíhá postupná rekonstrukce celé budovy kina, která začala v loňském roce částečným odvlhčením sklepních prostor a bude pokračovat dalšími kroky,“ sdělila místostarostka Daniela Hebnarová.

Jako náhradní prostor je připravený Klub Starý pivovar. Vedení Domu kultury, pod něhož kino i klub spadají, doufá v obnovení provozu Nadsklepí v září, nejpozději v říjnu letošního roku.

Část akcí naplánovaných na podzim bude připomínkou výročí deseti let od rekonstrukce vnitřních prostor kina. Připravuje se výstava fotografií mapující činnost kina v posledním desetiletí, speciální předvánoční program, který připomene, že právě 16. prosince 2011 se kino po opravě uvádělo do provozu. Během podzimu proběhne část přesunutého cyklu s youtubery, konkrétně sportovně-motivační den a TikTok den. Část cestovatelských přednášek je přesunuta. Beer with Travel proběhne 29. 11. 2021, jiné, třeba Hana Machalová: 77 neuvěřitelných míst Evropy, se posunují na rok 2022. Od září by pak měl běžet nový cyklus cestovatelských přednášek hlavně v Klubu Starý pivovar. Další přesunutou akcí je recitál Karla Plíhala, který má nový termín 27. dubna 2022. Posuny se týkají také filmových premiér. Na podzim by se tedy diváci mohli dočkat filmů Duna, Top Gun: Maverick, Není čas zemřít, Venom 2: Carnage přichází, Kingsman: První mise a dalších. Nejočekávanější premiéra dokumentu Karel je prozatím stanovena na 30. září 2021.

„Důležitou informací je, že dárkové poukazy na rok 2020 se prodlužují až do konce roku 2021 a bude možné je využít i v náhradních prostorách, v Klubu Starý pivovar nebo v letním kině, jehož představení se právě připravují," doplnil vedoucí kina Radek Neuman. Dodal, že kino Nadsklepí se stalo součástí iniciativy mezi „kinaři“ s názvem #ukazsvojekino, kde každé kino prezentuje on-line svou dramaturgii, aktivity, propagaci a který slouží k výměně zkušeností a získávání inspirace pro nové projekty.

Šárka Kučerová