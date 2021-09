Po roční přestávce zaviněnou epidemiologickou situací jsme v letošním roce opět uskutečnili ozdravný pobyt pro rodiny s dětmi v chorvatském Igrane. Na týden se našim domovem stalo malebné městečko Igrane, které se rozprostírá přímo na pobřeží Jaderského moře, kulisu mu tvoří pohoří Biokovo. Kromě koupání v moři a sluníčka, si účastníci zájezdu mohli vybrat z bohaté nabídky výletů. Někteří se vydali na nejvyšší horu Biokova Svatý Jura.

Na závěr prázdnin TYMY vyrazilo k moři. | Foto: Mgr. Jarmila Vaclachová, ředitelka SVČ TYMY

Mikrobusem jsme vyjeli až do výšky 1762 metrů. Obdivovali jsme zde krásnou faunu i flóru a žasli jsme nad krásnými scenériemi a umem místních řidičů. Prožili jsme také krásnou plavbu lodí po Jadranu do zátoky Malaska, kde jsme se koupali a slunili. Odtud jsme pak pluli do Podgory, mezitím jsme měli na lodi fisch piknik. Krásný výlet byl také do Dubrovníku. Po cestě jsme obdivovali krásy městečka Ston na Pelešaci a procházka večerním Dubrovníkem byla nádherným vyvrcholením a třešinkou na dortu.