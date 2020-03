Na začátku března přijela do TYMY španělská dobrovolnice

Těsně před vypuknutím koronavirové epidemie přijela k nám na začátku března nová dobrovolnice ze Španělska – Oriana. Ta přijela na základě zapojení do Evropského sboru solidarity na půlroční projekt k nám do SVČ TYMY. Pochází z Milagra – je to malé městečko na severu Španělska v podhůří Pyrenejí.

Na začátku března přijela do TYMY španělská dobrovolnice. | Foto: SVČ TYMY